Neues St. Georgener Team diesmal in blendener Torlaune

Alle Spieler bei Laune zu halten, das ist vor allem dann schwer, wenn es auf das Großfeld geht. Doch beim UFC St. Georgen/Eisenstadt hat man diesbezüglich ein Luxusproblem. Der sportliche Unterbau passt, der Zulauf zu den Trainingseinheiten im Georgi-Stadion ist sehr groß.

Aus diesem Grund beschlossen die Funktionäre, im Winter eine neue U15-Mannschaft ins Rennen zu schicken. In die Leistungsliga durfte man freilich nicht, doch in der Mitte-Liga kämpfen die Youngsters - wenn auch nicht immer erfolgreich - um Punkte.

Am Freitagabend wurde die Spg Horitschon/Unterpetersdorf mit 8:3 heimgeschickt, Bereits zur Pause führte das von Rainer Krumai gecoachte Team mit 7:0. Erfolgreichster Torschütze war Mark Farkas, der gleich vier Treffer erzielte, Felix Böhm gelang ein Doppelpack. Elias Neumayr und Markus Kogler waren jeweils einmal erfolgreich.

Ein Achtungserfolg in der Leistungsliga gelang der St. Georgener U16-Truppe bei Tabellenführer und Titelfavorit Oberwart. Kilian Buchreiter brachte die Gäste bei der Frühschoppen-Partie in Minute 36 in Führung. Die große Sensation lag jedoch nur fünf Minuten in der Luft, Oberwart gelang noch vor der Halbzeit der Ausgleich.

Im zweiten Spielabschnitt hielten die „Schurldorfer“ weiterhin wacker mit und nahmen den einen Punkt verdient mit nach Hause.