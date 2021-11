Trauer um Nachwu chstrainer Helmut Heiner

Würde es ein Patent für eine 3F-Regel geben, Helmut Heiner hätte sie besessen. Familie, Freunde und Fußball – so war der Heli gestrickt. Aufgewachsen als „Bergler“ (Anmerkung: Oberberg Eisenstadt; den legendären Schlachtruf „Alle-wi -o, alle-wei-o, alle wi-o, alle-wumm“ kannte er als einer von ganz Wenigen noch auswendig) startete der Mitarbeiter der Bauern-Krankenkasse seine Karriere beim HSV Eisenstadt (ja, wirklich: das Bundesheer hatte einen eigenen Klub), kickte dann in Purbach, Forchten-stein und Zagersdorf. Bei jedem seiner Vereine war Heli mehr als nur „ein“ Spieler. Aufgaben wie Spielertrainer, Sektionsleiter, Jugendcoach und, wenn es sein musste, auch Platzwart oder Kantineur – er krempelte stets sofort die Ärmel hoch und packte voll mit an. Vom Einzelkämpfer bis zum Tausendsassa, Heiner wusste mit allen Charakteren umzugehen.

Nach seiner aktiven Karriere wollte er eigentlich die Nachmittage mit seinen Kindern auf der „schönsten Terrasse“, dem alten Platz in St. Georgen, als Besucher verbringen. Lange dauerte es nicht, Heiner übernahm das Coaching der Allerjüngsten. Kaum ein heute Zehn- bis 30-Jähriger, der nicht unter Heiner mit dem Fußballsport begonnen hat. Bis zuletzt unterstützte er die Schurldorfer Minis, oft als Schiedsrichter. „Der Heli trinkt kein Keli“, meinte er oft, seiner wohl unbewusst, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Sich nicht vom Mainstream verbiegen lassen – „Fatzebook“ war ihm ähnlich fremd wie das lästige „Wozz-App“ – und doch bodenständig zu bleiben, am besten bei einem gemütlichen „Weiße-Bärli-Spitzer“, so lautete einer seiner Grundsätze. In Erinnerung bleiben die tage- und abendfüllenden Diskussionen über den Fußball – von Schutzgruppen- bis zu Bundesliga-Themen.

In den letzten Jahren bekam es Heli mit seinem schwierigsten Gegner zu tun. Das Match als Libero gegen den gefinkelten Angreifer Krebs brachte er – mit der nötigen Portion Wille und der Unterstützung seiner Familie – immer wieder in die Verlängerung.

Erst in einem Penaltykrimi musste er sich geschlagen geben. Vom irdischen Platz bist Du als Sieger der Herzen gegangen. Im Herzen wirst Du uns für immer bleiben. Kein Match-Tag wird vergehen, wo man sich nicht fragt: „Ist der Heli da?“ Du achtest von da oben auf uns Sportfreunde, machst schon ein Senioren-Turnier aus oder gründest eine eigene Liga. Mensch, was haben wir gelacht – und nur heute geweint. Unser Mitgefühl gilt vor allem seinen Kindern sowie Gattin Roswitha, die „ihren“ und „unseren“ Heli wie ein Fels in der Brandung durchs Leben chauffierte.