Ab Freitag haben Darts- und Billardfans ein neues Zuhause in der Landeshauptstadt: In der Industriestraße eröffnet das neue „Billard- und Dartsportzentrum Burgenland“. Vater der neuen Sportstätte sind die „Guten Seelen“ ihrer Sportarten: Alfred Bitriol, Obmann des ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt und der — nach eigener Aussage — „Darts-Verrückte“ Alfred Söls, der auch Eigentümer des neuen Lokals ist.

Das neue Billard- und Dartsportzentrum bietet Gästen und Vereinsmitgliedern ab Mitte August eine professionelle Umgebung für ihren Sport, zur Verfügung stehen dort sechs Pool-Billardtische, sieben E-Dartscheiben und drei Steeldart-Scheiben. Als Kennenlern-Angebot können Hobby- und Liga-Spieler dort im August gratis trainieren und in die beiden aufstrebenden Sportarten hineinschnuppern.

Zur Eröffnung laden die Verantwortlichen zu einem „Triathlon“-Wettkampf: Dabei wird Pool-Billard, Darts und Tischfußball gespielt, die Wertung der drei Disziplinen ergibt das Endresultat des Triathlons.

Der BSV Pegasus übersiedelt mit Start der neuen Einrichtung von der ehemaligen Spielstätte in der Ruster Straße. Das alte Gebäude wird abgerissen, wie dem Verein im Vorjahr mitgeteilt wurde. Nach den Umbauarbeiten freut sich Billard-Obmann Alfred Bitriol seine „Mitglieder wieder mal im Vereinsdress und nicht nur im Arbeitsgewand“ zu sehen. Mit der neuen Spielstätte wird auch der Darts-Verein neugegründet: Der ASKÖ DC Eisenstadt um Obmann und Profi-Dartspieler Michael Rasztovits will wieder für burgenländische Beteiligung in der Bundesliga sorgen.