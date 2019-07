Franz Bures legte nach dem Saisonende das Traineramt beim SC Zillingtal nieder. Nun hat der 2. Klasse Nord-Verein die Position mit einem jungen Trainer nachbesetzt. Patrick Vukovich – bis zum Winter als Reservetrainer beim ASV Draßburg aktiv – übernahm kürzlich den vakanten Betreuerposten.

„Wir hatten früher schon einmal Kontakt gehabt. Ich habe im Winter in Draßburg aufgehört, da es mit dem Beruf einfach zu stressig war. Jetzt geht es aber wieder besser und Zillingtal ist wieder an mich herangetreten und wir haben uns relativ rasch geeinigt“, so Vukovich im Gespräch mit der BVZ. „Wir wollen natürlich im oberen Tabellendrittel abschließen. Hauptziel ist aber die Förderung der Eigenbauspieler. Wir wollen für die Zukunft etwas aufbauen und mit Spaß an die Sache herangehen.“

Um den Meistertitel mitzuspielen wird ohnehin schwer, laut Vukovich. „Es haben einige Spieler den Verein verlassen. Ob wir jetzt Dritter oder Sechster werden, ist zweitrangig. Mir liegt die Nachwuchsförderung immer schon am Herzen“, so der Neo-Zillingtal-Trainer.