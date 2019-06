Nach dem Transfer von Goalgetter Dragan Markic zogen die Vereinsverantwortlichen nun einen noch größeren Fisch an Land. Mit dem ehemaligen Rapid-, Sankt Pölten- und zuletzt Wattens-Verteidiger Andreas Dober soll die Abwehr des ASV Siegendorf in der neuen Saison noch besser stabilisiert werden.

Der 33-Jährige zählte in Wattens bis Ende April zum Stammpersonal, am gestrigen Samstag wurde er beim 3:1-Meisterstück in Horn, das den Tirolern den entscheidenden Zwei-Punkte-Vorsprung im Titel-Fernduell der 2. Liga mit Ried sicherte, noch einmal in der 83. Minute eingewechselt.

Wattens schaffte den Aufstieg in die Tipico Bundesliga, für Dober geht es in der kommenden Saison in der Burgenlandliga weiter.

"Wir wollten einen Spieler mit Routine holen - das ist uns mit Dober gelungen. Er wird uns hinten noch stärker machen. Wir freuen uns auf ihn", so Sektionsleiter Harald Mayer. Präsident Peter Krenmayr hat den Deal für seinen Klub eingefädelt.

Mehr zum Neuzugang lest ihr am Mittwoch in der Printausgabe der BVZ!