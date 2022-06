Bestzeit fiel erneut: Strohmayer-Dangl führt Jahresbestenliste an

Werbung

Nach nur zehn Tagen war der Landesrekord, den Niklas Strohmayer-Dangl beim Raiffeisen Austrian Open über 400 Meter Hürden gelaufen war, schon wieder Geschichte. Bei den U23-Meisterschaften in Reutte war es am Wochenende der Neufelder selbst, der um mehr als eine halbe Sekunde schneller war und seine Bestzeit auf 50,62 verbesserte.

Damit sicherte sich der Athlet der Leichtathletik Akademie Eisenstadt seinen ersten Meistertitel in der Altersklasse U23. Eine rekordträchtige Leistung hat es dafür auch gebraucht, denn der Zweitplatzierte, der Oberösterreicher Leo Kohldorfer, lief mit 51,17 ebenfalls schneller, als Strohmayer-Dangl jemals zuvor.

Die Jahresbestenliste führt der 20-Jährige mit seiner neuen Bestzeit souverän an. Für die Staatsmeisterschaften, die nächste Woche stattfinden werden, sind das gute Vorzeichen. Strohmayer-Dangl möchte sich dann auch in der Allgemeinen Klasse erstmals zu Österreichs Meister unter freiem Himmel küren. Schon am Samstag wird der Neufelder bei den BalkanMeisterschaften in Rumänien an den Start gehen.

In Reutte waren mit Marie Glaser und Emil Bezecny zwei weitere Akademie-Athleten vertreten. Glaser bereitete sich mit einem taktischen Übungslauf auf die U18-EM vor und holte über 1.500 Meter Silber. Zweiter wurde auch der 17-Jährige Emil Bezecny in der Altersklasse U23 über 5.000 Meter.