Ringer Markus Ragginger holte Sieg bei Tropenhitze

Der Salzburger Ringer Markus Ragginger, der seit 2013 von Ringer-Urgestein Mario Schindler trainiert wird, sorgte am Wochenende in Madrid für Furore. Beim Grand Prix von Spanien erkämpfte der 23-Jährige in der Klasse bis 97 Kilogramm mit drei Siegen die Goldmedaille. Damit bereitete er seinem Coach Schindler, der am Wettkampftag seinen Geburtstag feierte, ein würdiges Geschenk.

„Trotz erschwerter Bedingungen durch die extrem hohen Temperaturen hat sich Markus mit seinem großen Kämpferherz durchgesetzt und die Konkurrenz hinter sich gelassen“, sagte Schindler. Der Betreuer und Ragginger sind nach dem Turnier noch einige Tage in Madrid geblieben, um dort ein Trainingscamp zu bestreiten, das nach wie vor läuft.

Im nächsten Jahr beginnen für Ragginger dann die ersten Qualifikations-Wettkämpfe für die Olympischen Spiele 2024. „Jetzt steht aber erst einmal eine kurze Regenerationsphase an, um die körperlichen und mentalen Akkus für die weiteren Aufgaben aufzuladen“, so Schindler. „In einer Woche startet dann schon das nächste Trainingscamp.“