Seit dem Wochenende darf der South Area Boxing Club Eisenstadt über den ersten Titel in der Vereinsgeschichte jubeln. Der 20-jährige Predrag Jovanovic gewann die Österreichischen Neulingsmeisterschaften (bis zu zehn Kämpfe) im Light Weltergewicht, der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm. Am Freitag siegte er durch ein technisches K.O. in der dritten Runde, im Halbfinale am Samstag holte er den Sieg, nachdem sein Gegenüber nach Runde zwei das Handtuch warf.

Im Finale am Sonntag bewahrte Jovanovic gegen den unkonventionell und aggressiv kämpfenden Sekandari Rahman einen kühlen Kopf und konterte seinen Gegner nach Belieben aus. Nach drei Runden durfte er als Sieger nach Punkten über den ersten Titel für seinen Verein jubeln. Entsprechend zufrieden zeigte sich das Trainerduo Antal Urbanics und Csilla Varga-Némedi: „Wir haben eine harte Vorbereitung hinter uns. Der Titel ist wohlverdient, er hat jeden Gegner technisch und auch psychisch übertroffen.“