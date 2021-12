Billard: Auf Weltcup folgt das Warten

Claus Maurer musste beim letzten Dreiband-Weltcup in diesem Jahr in der dritten Qualifikationsrunde die Segel streichen. Er verlor im ägyptischen Sharm El Sheikh mit 20:30 gegen den Franzosen Jean Reverchon und mit 19:30 gegen den Deutschen Ronny Lindemann.

„Meine Weltcup-Punkte aus dem letzten Jahr konnte ich verteidigen, leider habe ich aber einen schlechten Tag erwischt und nicht zu meiner Normalform gefunden“, zeigte sich der Neusiedler nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung.

Für Furore sorgt Maurer dafür in der laufenden Dreiband-Bundesliga-Saison, wo er mit dem Eisenstädter Billardclub nach sechs Spielen ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz liegt. Damit ist man voll auf Kurs Richtung Europacup in Porto, an dem im Sommer die zwei bestplatzierten Teams der Liga teilnehmen werden.

Nachdem die letzten beiden Runden coronabedingt verschoben werden mussten, warten die EBC-Spieler bereits seit Mitte November auf ihren nächsten Einsatz, im Jänner soll es aber weitergehen, heißt es vonseiten des Verbands.