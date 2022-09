Schwimmfestival in Mörbisch: Lebenszeichen trotz aller Widrigkeiten

Werbung

In den späten 2010er-Jahren ist das Schwimmfestival in Mörbisch mit der traditionellen Seequerung als Höhepunkt zu einer immer größeren Nummer geworden. Die Veranstaltung erstreckte sich zu Hochzeiten über drei Tage, lockte an die 500 Teilnehmer an den Neusiedler See und wartete mit einem üppigen Rahmenprogramm auf. Von alldem war dieses Jahr nicht mehr viel zu sehen.

„Angesichts der Umstände sind wir damit zufrieden.“

Nachdem im Jahr zuvor die Pandemie das Teilnehmerfeld deutlich straffte, wurden heuer der niedrige Wasserstand und ungünstiges Wetter mit Wind und einer Wassertemperatur von nur 19 Grad zu Spielverderbern. „Ungefähr 90 Teilnehmer waren es am Ende“, sagte Organisator Andreas Sachs. „Angesichts der Umstände sind wir damit zufrieden.“ Von jenen Teilnehmern, die Wasserstand, Wind und Wetter trotzten, bewältigte Florian Schumich von der Eisenstädter Schwimmunion die klassische Seequerung von Mörbisch nach Illmitz am schnellsten. Er gewann in 39:54 Minuten vor dem deutschen Matthias Millers und seinem Vereinskollegen Matthias Bichler. In der Damenwertung siegte Ruth Pataki vor der Tschechin Pavlina Mruzkova und Vivian Hirsch.

„Nächstes Jahr wollen wir das Event wieder deutlich größer aufziehen und auch wieder mehr Teilnehmer anlocken.“

Die doppelte Seequerung, wo Start und Ziel in Illmitz lagen, gewann Christoph Kirschka aus Wien in 1:26:44 Stunden vor Norbert Nagl und Lubos Grosek aus Tschechien. Bei den Damen sicherte sich die Steirerin Cornelia Ainhirn-Gsenger vor der Deutschen Alexandra Straub und Csilla Bittner aus Oberösterreich den Sieg. Mut bewiesen auch einige junge Schwimmer von den beiden Eisenstädter Vereinen ESU und USCE am Nachmittag beim Junior Open Water Cup. Alle unter ihnen schafften es auf der 1.000 Meter langen Strecke ins Ziel. Aus Sicht des Veranstalters war die Durchführung der Seequerung heuer ein kräftiges Lebenszeichen.

„Nächstes Jahr wollen wir das Event wieder deutlich größer aufziehen und auch wieder mehr Teilnehmer anlocken.“ Die nächste Auflage soll wieder zum gewohnten Zeitpunkt im Juni stattfinden. Voraussetzung dafür ist, dass dann im Neusiedler See noch geschwommen werden kann.