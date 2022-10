Billard-Asse aus Eisenstadt: Titelverteidigung adé

Werbung

Die Billard-Asse aus der Landeshauptstadt müssen den Traum von der Titelverteidigung begraben. Nach der bitteren 1:7-Heimniederlage gegen die Wiener Billard Assoziation ist der neuerliche Titeltraum geplatzt.

Die Eisenstädter mussten wieder ohne zwei Stammkräfte auskommen. Nikolaus Kogelbauer (Studium) und Gerhard Kostistansky (beruflich verhindert) fehlten. So musste Claus Maurer als Nummer eins antreten. Er war es auch, der den einzigen Punkt holte, er kam gegen Arnim Kahofer zu einem 40:40-Unentschieden.

Peter Varga, Walter Huber und Manfred Dreiszker standen auf verlorenem Posten. „Diese Saison läuft es leider nicht rund. Wir sind noch nicht oft in Bestbesetzung angetreten. Der dritte Platz ist noch realistisch“, resümierte Maurer.

Der Neusiedler ist mit Kostistansky und Kogelbauer ab Dienstag beim Weltcup in den Niederlanden vertreten. „Sollte ich dort nicht in die Hauptqualifikation kommen, dann spiele ich am Mittwoch beim 3. Grand Prix in Sankt Pölten“, erklärte Claus Maurer.