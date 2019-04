Für die Voltigier-Reiterin Daniela Fritz ging es am Wochenende erstmals in dieser Saison wieder aufs Pferd. Beim 1. Niederösterreich Cup in Velm belohnte sich die Siegendorferin mit zwei Medaillen.

Mit ihrem Team vom URC Wildegg holte sie sich in der Mannschaftswertung den ersten Platz und startete somit auf ihrem Pferd Alessio perfekt in den Wettkampf. Im Einzelbewerb beeindruckte Fritz ebenfalls Jury und Publikum mit einer soliden Pflicht und einer gelungenen Kür. Im Endresultat reichte die Leistung der Sportpool-Athletin für den zweiten Platz. Ganz zufrieden ist Fritz mit dem Gezeigten allerdings nicht, einige Elemente habe sie noch nicht gezeigt. Auch das Technikprogramm wurde diesmal noch ausgespart, da ihr Pferd Fairytale erst seit drei Wochen wieder fit ist.