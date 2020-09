Während andere Vereine der abgesagten Saison nachweinen, hat sich der Neustart für die Sankt Margarethener Damen bereits rentiert: Vor dem Corona-Abbruch hatten die SVM-Kickerinnen elf Niederlagen aus elf Spielen und ein Torverhältnis von -50 aufzuweisen.

Nach der Pause meldete sich St. Margarethen nun mit einem 5:3-Auswärtssieg gegen Moosbrunn zurück. Es dauerte nur zwei Minuten, bis die Burgenländerinnen durch Laura Kroyer in Führung gingen. In Minute sechs baute die beste Torschützing des SVM per Freistoß die Führung bereits auf 2:0 aus. Dann traf Spielertrainerin Chiara Töltl in Minute 26 zur 3:0-Vorentscheidung.

Vor der Halbzeit verkürzten die Niederösterreicherinnen allerdings auf 1:3 und sorgten mit dem Anschlusstreffer unmittelbar nach Wiederbeginn für neue Spannung. Zehn Minuten später sorgte Laura Kroyer mit ihrem Triple-Pack für klare(re) Verhältnisse, die weiteren Treffer änderten nichts mehr am letztlich überraschenden Auswärtserfolg der SVM-Damen. Die somit wunderbar in die neue Saison gestartet sind und jede Menge Selbstvertrauen tanken konnten.

Am Samstag spielt Sankt Margarethen zuhause im Greabochstadion gegen die Liga-Neulinge aus Felixdorf, Ankick ist um 19.30 Uhr.