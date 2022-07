Sebastian Kunc: Ein neuer Präsident für Burgenlands Basketball

Werbung

Sebastian Kunc wurde zum neuen Präsidenten des Burgenländischen Basketball Verbands (BBV) gewählt.

Der aktive Spieler der BBC Nord Dragonz freut sich „sehr über die Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig danke ich meinem Vorgänger Stefan Laimer und allen Unterstützern des BBV für die Leistungen in den letzten Jahren, die sicherlich nicht immer einfach zu erreichen waren“, so der Wiener Neustädter.

„Nach den sehr herausfordernden Jahren in Zeiten der Pandemie ist es wieder an der Zeit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude am Sport zurückzubringen“, so Kunc. Im Zuge der Wahlen wurde auch der Vorstand verkleinert. Zur Seite stehen Kunc künftig die Vizepräsidenten Roland Knor, Corey Hallett und Jürgen Kubin zur Seite.