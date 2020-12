Wie von der BVZ berichtet, wurde der eigentliche 4:0-Sieg der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im Heimspiel gegen Sankt Margarethen aufgrund eines Wechselfehlers mit 0:3 zugunsten der Gäste strafverifiziert. Die FSG, die derzeit mit nur vier Punkten am Tabellenende liegt, könnte die (eigentlich klar erspielten) drei Punkte natürlich gut brauchen, legte daher sofort Protest ein. Aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert sich natürlich die Protest-Verhandlung, derzeit wurde noch kein Termin festgesetzt. Oberpetersdorf/Schwarzenbach- Obmann Anton Reisner kündigte aber bereits an, bei einer Bestätigung des Urteils das Schiedsgericht des ÖFB anzurufen, also alle Instanzen auszuschöpfen. Noch ist es aber nicht so weit.

Neue Argumente liefert den FSG-Funktionären dabei das Europa League-Spiel des LASK in Antwerpen. Den Belgiern, die allerdings als 0:1-Verlierer den Platz verließen, unterlief dabei nämlich der gleiche Fehler wie der FSG (vier Wechselperioden statt der erlaubten drei), die jedoch einen klaren Sieg feierte. Der LASK verzichtete danach (wie der SV Sankt Margarethen auch) auf einen Protest und das Spiel wurde daher nicht strafverifiziert. „Hier wurde sportlich fair gehandelt, ich hoffe auf die ähnliche Herangehensweise beim Protestkommitee“, so Reisner. Es bleibt spannend.