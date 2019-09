Bereits zum vierten Mal eroberte Johannes Hahnekamp am Wochenende den Staatsmeistertitel der Inline-Speedskater über die Marathondistanz. Der 29-jährige Eisenstädter zeigte sich am Wochenende auf dem Salzburgring in Top-Form. Der UES-Skater konnte sogar um den Gesamtsieg über die klassische Marathondistanz mithalten.

Nach einem beherzten, aber letztendlich nicht aufgegangenen Ausreißversuch aus der Spitzengruppe, fehlte dann Hahnekamp im Zielsprint die notwendige Energie und er musste sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Als bester Österreicher im Rennen konnte er sich aber mit dem Staatsmeistertitel trösten. Auch bei den Damen fuhr Teamkollegin Susanne Fuchs in der Spitzengruppe und wurde Vize-Meisterin und Gesamt-Siebente.

Mit bis zu 50 km/h rund um Schützen

Am 14. September findet die Österreichische Meisterschaft der Inline-Speedskater in Schützen statt. Auf einem fünf Kilometer langen Rundkurs durch und um Schützen werden Mitte September die schnellsten Skater Österreichs erwartet. Durch die offene Ausschreibung bekommt die heimische Auswahl zusätzlich internationale Konkurrenz im Kampf um den Sieg. Für die Zuseher verspricht das Event in Schützen mit Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h ein Spektakel zu werden.