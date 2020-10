Mit einer großen Delegation war der SV Waha fix&fertig St. Margarethen vor kurzem in Tattendorf beim Straßenlauf über zehn Kilometer am Start. Im Rahmen des Events wurden auch die Burgenländischen und Österreichischen Meisterschaften ausgetragen.

Andreas Penias ging als Favorit in sein erstes Meisterschaftsrennen seit längerem und wurde dieser Rolle auch gerecht. Mit einer in — in Anbetracht der schwierigen Untergrundverhältnisse — sehr schnellen Zeit von 33:46 Minuten holte er sich seinen dritten Landesmeistertitel. Seine Leistung bedeutete auch Rang 23 der österreichischen Wertung und Rang vier in seiner Altersklasse.

Engster Verfolger des Trausdorfers war Teamkollege Franz Weixelbaum. Er holte neben Platz zwei in der Burgenlandwertung auch noch den Altersklassentitel bei den Herren ab 40 Jahren. Noch größer war allerdings die Freude über die Bronzemedaille in der Wertung der Österreichischen Meisterschaften M40, für den Routinier war es die erste bundesweite Medaille. Gemeinsam mit Michael Bacher holten die Top-Läufer Penias und Weixelbaum auch noch den zwölften Rang. Michael Mäntler lief zum Altersklassenmeister M60 und verpasste auf Bundesebene als Vierter nur knapp das Podest. Tochter Lisa Mäntler und Teamkollegin Esther Weixelbaum rundeten mit Silber und Bronze das starke Resultat der SV St. Margarethen-Läufer ab.