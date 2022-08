Bianca Babanitz und ihre WM-Erfahrung

Werbung

Als Ersatzreiterin reiste Bianca Babanitz vom Team Pink Unicorn Purbach am Neusiedlersee Anfang August mit dem Nationalteam zur Dressur-WM nach Dänemark . Weil ihre Teamkollegin Julia Houtzager-Kayser kurzfristig ausfiel, durfte Babanitz im Sattel von Caipidor unverhofft sogar die erste Runde des Teambewerbs eröffnen.

Mit dem elfjährigen Schimmel-Wallach legte die Purbacherin eine Nullfehlerunde hin. „Ein hervorragender Einstand“ so Babanitz. Weniger gut lief es für das Duo am nächsten Tag. Der herausfordernde WM-Parcours stellte Babanitz und ihren Hengst vor Probleme. Ab dem vierten Sprung kam es zu mehreren Abwürfen. „Der Parcours war anspruchsvoller als am Vortag, leider sind mir ein paar Fehler unterlaufen“ sagt Babanitz.

Die österreichische Mannschaft verfehlte letztendlich knapp das Finale und beendete das Turnier unter 22 Nationen auf dem 12. Rang. Weniger als fünf Punkte fehlten für den Einzug ins Finale. Am Sonntag traten Babanitz und Pferd dann die Heimreise nach Österreich an. Der Purbacherin wird ihr WM-Debüt positiv in Erinnerung bleiben: „Es war ein unbeschreibliches Erlebnis.“

Besonders beeindruckt hat Babanitz die Leistung ihres Partners Caipidor: „Er war außergewöhnlich gut, wenn man bedenkt, dass wir noch nicht lange als Paar reiten.“

Gemeinsam strebt das Erfolgs-Duo nun das nächste Großereignis an. „Wir werden fokussiert weitertrainieren und hoffen auf eine Qualifikation für die Europameisterschaft in Mailand 2023“, so Babanitz abschließend.