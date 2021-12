Toller Abschluss für Babanitz

Beim letzten Saisonhighlight im slowakischen Samorin trat Bianca Babanitz vom Team Pink Unicorn Purbach mit all ihren Pferden an. Das Highlight des Wochenendes lieferte „Cool Quidam“, der das erste gemeinsame Turnier mit der Reiterin bestritt. In seiner Grand Prix-Premiere platzierte er sich an toller zweiter Stelle. Zuvor hatte er sich bereits im Springen über 1,30 Meter platzieren können.

Auch die Runden der Nachwuchspferde konnten sich sehen lassen: Der sechsjährige „Like a G6“ sicherte sich in einer Springprüfung über 1,20 Meter den zweiten Platz und einen Tag später den vierten Platz im M-Springen. Auch sein gleichaltriger Stallkollege „Conneticut“ holte sich Platzierungen im Springen über 1,20 Meter.

Nachwuchs-Pferde auch mit gutem Auftritt

Der fünfjährige Neuzugang „Zapeggio v. Zapatero VDL“ wusste ebenfalls zu überzeugen und trug nach souveränen Nullfehlerrunden Platzierungsschleifen in Springprüfungen über 1,20 und 1,10 Meter mit nach Hause.

Der vierjährige „Save Me“ konnte seine kürzlichen Erfolge wiederholen und platzierte sich abermals im Springen über 1,10 und 1,15 Meter. Zudem konnte der vierjährige, von Babanitz selbst gezogene „Untouchable Star BBA“ erste Turniererfolge einheimsen und platzierte sich an allen Tagen im Springen über 90 Zentimeter.

„Zum Saisonabschluss gilt ein besonderer Dank meinem ganzen Team und all meinen Sponsoren“, so die erfolgreiche Profi-Springreiterin Bianca Babanitz.