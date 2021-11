Turniersiege für Bianca Babanitz

Ende Oktober nahm Bianca Babanitz vom Team Pink Unicorn Purbach am Neusiedlersee an einem internationalen CSI2* Springturnier in Linz teil. Dabei holte sie sich am letzten Wettkampftag im Sattel von Chilli Tangelina den Sieg, nachdem sie mit dem Pferd bereits am Samstag die Bronze Tour gewonnen hatte und in der Silver Tour Rang zwei erreichte. Mit Blair zeigte Babanitz bei dessen erster internationaler Prüfung eine starke Leistung und eroberte den dritten Platz in der Silver Tour. Außerdem ritt sie mit Canosa in der Grand Tour auf Platz zwei. Bereits eine Woche zuvor konnte Babanitz auch beim nationalen Springturnier in Wiener Neustadt reüssieren.

Mit den Pferden Rosanna, Chicago Freestyle und Like A G6 eroberte sie dort jeweils den ersten Platz. „Ein großes Dankeschön an mein Team, welches es mir ermöglichte, mit zwölf Pferden in zwei Wochen an den Start zu gehen. Und ein großer Dank an meine Partner, die mit ihren Produkten die Pferde in bester Form halten“, zeigt sich die erfolgreiche Springreiterin erleichtert.