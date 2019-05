Seit ihrer Gründung vor drei Jahren sind die Landesmeisterschaften des Polizeisportevereins (PSV) ein Fixpunkt am Turnierkalender des Golfclubs Neusiedlersee-Donnerskirchen. Die Favoriten ließen diesmal zwar aus, zwei heimische Golfer durften aber über Edelmetall jubeln.

Bei den Damen ging der Sieg an Elfriede Gregor. Die Herrenwertung ging ungefährdet an Johann Tschuden vom GC Ebreichsdorf, er verwies die heimischen Golfer um mindestens fünf Punkte auf die Plätze. Am nähesten kam ihm über die 18 Löcher noch Viktor Kain vom GC Neusiedlersee-Donnerskirchen, mit einem Punkt weniger holte sich sein Teamkollege Hans Langer den dritten Platz. Mit Georg Grösz, Top-Favorit Wolfgang Peppert und Damen-Siegerin Elfriede Gregor folgten drei weitere Starter vom Veranstalterclub in den Top-Ten.

Die Nettowertung sicherte sich in der höchsten Klasse der Brutto-Zweite Viktor Kain, zusätzlich gewann er noch den Bewerb Nearest-to-the-Pin bei den Herren. Insgesamt am nähesten zur Flagge schlug den Ball aber Elfriede Gregor, die mit der Longest-Drive-Wertung insgesamt dreimal nicht zu schlagen war. Einen Wertungssieg verzeichnete auch Paul Kampitsch für den GC Neusiedlersee-Donnerskirchen in der Klasse C.