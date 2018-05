Sein Traumtor im Cup-Spiel gegen Altach wird jedem Ebreichsdorf-Fan noch lange in Erinnerung bleiben. Das Kapitel von Christopher Pinter findet nun eine Fortsetzung: Der nunmehrige Kottingbrunner kehrt zum Regionalligisten zurück. Aus arbeitstechnischen Gründen trennten sich im vergangenen Sommer die Wege zwischen Ebreichsdorf und dem Siegendorfer. Nach einem Halbjahr beim Stammklub ASV Siegendorf in der BVZ Burgenlandliga wechselte er im Winter nach Kottingbrunn.

Wie kam die abermalige Zusammenarbeit zustande? „Ebreichsdorf hat mich kontaktiert und nach kurzen Gesprächen haben wir das Ganze fixiert“, gibt Pinter Einblicke und zeigt sich wie gewohnt ehrgeizig, „die Freude über die Rückkehr ist groß. Meine Leistung muss aber jede Woche passen, sonst nützt die ganze Freude nichts.“ „Wir wissen was wir an ihm haben, er weiß, was er an uns hat“, ist sich Heidenreich sicher, dass das erneute Engagement Früchte tragen wird. Auf die Qualitäten Pinters angesprochen, geriet Heidenreich gleich ins Schwärmen: „Seine menschliche Art und seine mannschaftsdienliche Art sind sensationell. Er hat nie einen Wirbel gemacht, hat mit dem Team gefeiert, egal ob er gespielt hat oder nicht.“

Während Ebreichsdorf von der Pinter-Euphorie infiziert ist, hat sich in Kottingbrunn nach dem Abgang Katerstimmung breitgemacht. „Er war ein super Typ und ein super Fußballer und ein super Führungstyp. Er hat versucht ähnlich wie ein Co-Trainer zu agieren und die Mannschaft zu pushen“, macht Kottingbrunn-Coach Andreas Haller die Vorzüge von Pinter deutlich, die er nun schmerzlich vermissen wird.