Für Voltigiererin Daniela Fritz ging die Saison nach einem Rückschlag bei den Weltreiterspielen doch noch positiv zu Ende. Nachdem ihre Kniescheibe heraussprang und ihren Auftritt frühzeitig beendete, galt es einen versöhnlicheren Schlussstrich unter die heurige Saison zu ziehen.

Fit. Daniela Fritz ist nach ihrer Verletzung wieder in Form. | zVg

Daher war sie bei den offenen Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Einsatz. Im Land der stärksten Voltigier-Reiterinnen Österreichs, wo auch die Siegendorferin für ihren URC Waldegg reitet, war die Konkurrenz entsprechend stark.

Dennoch hatte Fritz vom ersten Tag an die Nase vorne und zeigte sich in Wien-Donaustadt von ihrer besten Seite. Nach der Pflicht hängte sie die Konkurrenz punktemäßig ab. In der Kür wurde es für die 23-Jährige zwar enger, letztlich reichte die starke Leistung der burgenländischen Reiterin für den Sieg beim Voltigier-Großevent. Vor allem technisch sei die Sicherheit langsam wieder zurückgekehrt.