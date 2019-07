„Es war schon eher eine Überraschung“, freut sich die frischgebackene Europameisterin. Die Siegendorferin Daniela Fritz holte mit dem Team bei den Europameisterschaften im Voltigieren die Goldmedaille. Bereits am Dienstag vergangener Woche startete die Vorbereitung, am Donnerstag ging es erstmals richtig zur Sache. Von Beginn an lief es für die Siegendorferin, die für den URC Wildegg reitet, wie am Schnürchen. „Vor dem Start wäre ich noch mit jeder Medaille voll zufrieden gewesen. Wir sind nicht mit der Erwartung eingezogen, dass wir jetzt alles gewinnen“, so Fritz zur BVZ. „Aber von Beginn weg lief es so gut, dass auch die Ansprüche immer höher wurden“, gegen Ende hatte sie schon klar Gold im Visier.

Fritz startete mit einer „guten, aber nicht perfekten“ Kür in die Europameisterschaft. „Vielleicht war ich bei der ersten Kür noch etwas unsicher und habe deswegen nicht ans Limit gehen können“, zeigte sie sich trotz guter Platzierung selbstkritisch. Ihre Teamkollegen ritten bei den Europameisterschaften in Bestform und platzierten sich ebenfalls im Spitzenfeld. Im weiteren Verlauf konnte Fritz zunehmend an Sicherheit gewinnen und zulegen. Am Samstag gönnten die Veranstalter Reitern und Pferden eine Pause, bevor es am Sonntag um die Titel ging. Am Punkt brachte die Burgenländerin schließlich ihre beste Leistung, nach starkem Start und noch stärkerem Finish stand das Team um Daniela Fritz schließlich am obersten Stockerl bei den Europameisterschaften im Voltigieren.

Bisher größter Erfolg in Fritz’ Karriere

Für die Sportpool-Athletin und ihr Pferd Alessio war es der bisher größte Erfolg in ihrer Karriere als Reitsportlerin. Auf Junioren-Ebene hat sie im Einzel zwar einige Erfolge auf dem Konto, im Team auf höchster europäischer Ebene blieben ihr derartige Erfolge aber bisher verwehrt.

Nächstes Großevent für die Siegendorferin sind die Staatsmeisterschaften im September. Ebenfalls erst nach den beiden Sommermonaten stehen die Landesmeisterschaften in der Donaustadt auf dem Programm. Die Neo-Europameisterin wird bei beiden Events als Mitfavoritin und Titelanwärterin aufs Pferd steigen.