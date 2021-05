Eigentlich stünde den ersten Wettkämpfen nichts mehr im Wege — wären nicht die beiden Pferde von Daniela Fritz unglücklicherweise nicht fit für Turniereinsätze. „Eigentlich hätten wir schon Ende März, Anfang April die ersten Wettkämpfe geplant gehabt“, schildert die Voltigier-Reiterin.

„Diese wurden aber abgesagt. Nun habe ich mich auf den Saisonstart am Pfingstwochenende gefreut, aber auch daraus wurde nichts. Unsere Pferde möchten sich noch ein bisschen Pause gönnen, bevor es richtig losgeht.“

Das große Ziel für heuer sind jedenfalls die Weltmeisterschaften in Budapest (23. bis 29. August), bei denen die Siegendorferin sowohl im Einzel, als auch im Team an den Start gehen will. „Wobei man sagen muss, dass ohne die erste Sichtung der Einzel-Bewerb doch eher kritisch werden könnte. Mit einer Sichtung weniger ist es vermutlich schwieriger, noch ein Ticket zu lösen.“ In der Gruppe erwarte sie sich dadurch aber keine Probleme, dort „sieht es natürlich gut aus.“

Gut in Form dank der Spitzensport-Regelung

Mit ihrer Form ist Fritz eigentlich vollauf zufrieden. „Da wir als Spitzensportlerinnen zählen, konnten wir die letzten Monate reibungslos trainieren“, freut sich die Sportpool Burgenland-Athletin über die frühe Freigabe. Jene Sportler, die nicht zum Spitzensport gezählt wurden, sehen sich hingegen mit einem gehörigen Trainingsrückstand konfrontiert.

Zeitweise musste zwar ohne Kontakt trainiert werden, was sich allerdings nur auf die Gruppentrainings auswirkte. Im Einzel konnte Fritz durch die Pandemie ungehindert weiter auf dem Rücken ihrer Pferde voltigieren.

Härter zugesetzt hat die wettkampffreie Zeit scheinbar den Pferden. „Wir sind im engen Kontakt mit den Tierärzten. Alle geben sich Mühe, um sie rechtzeitig für die zweite Sichtung zur Weltmeisterschaft in Budapest wieder fit zu bekommen.“

Von 18. bis 20. Juni geht es in Salzburg dann zur letzten Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Budapest. Fritz ist für ihren nächsten Einsatz zuversichtlich: „Ich hoffe, dass die zweite Sichtung für uns positiv ausfällt und wir zeigen können, was wir drauf haben. Im Optimalfall schaut dabei natürlich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft heraus“, hofft die Siegendorferin auf einen soliden Auftritt.