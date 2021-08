Eigentlich schien es schon fix, dass die Eisenstädter vom ASKÖ TC ihr Ziel vom Aufstieg für heuer begraben müssen. Doch der Rückzieher der Neudörfler Herren brachte den Jungs aus der Landeshauptstadt nun doch noch eine Chance. Der ASKÖ TC Eisenstadt übernimmt nämlich den Platz der Landesmeister aus Neudörfl in der Gruppe B der Relegation.

„Jetzt haben wir unser Ziel auf Umwegen doch noch erreicht — ohne Meister zu werden“, ist auch Obmann Heinz Mock überrascht. „Ob wir auch den Aufstieg schaffen, ist aber natürlich ein anderes Thema.“

In der Gruppe B matchen sich die Landeshauptstädter ab 28. August mit Pötzleinsdorf, Mistelbach und Wels um den Aufstieg. „Mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, wird es allerdings schwer werden“, bremst Mock die Erwartungen. Weiterhin nicht einsatzbereit sind Michael Frank, der wegen seines Wechsels an ein US-College nicht spielen darf, sowie Legionär Jan Stancik. Sollte man sich in der Vierer-Gruppe dennoch durchsetzen, werde man den Aufstieg jedenfalls annehmen, verspricht Mock. Nur der Erste steigt in die 2. Bundesliga auf. Rückzieher sind jedoch keine Seltenheit, so könnten die Eisenstädter auch als Zweiplatzierte den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse schaffen.

Die Chancen seien aktuell aber schwer einzuschätzen, so Mock: „Es hängt davon ab, mit welcher Besetzung die anderen Mannschaften kommen. Verstecken müssen wir uns jedenfalls nicht. Wir können überall mitspielen und haben zumindest gegen alle eine Chance.“

Ein Knackpunkt wird in der Vierer-Gruppe auch, wie viele Heimspiele man zugelost bekommt. Die Eisenstädter hatten Pech und müssen nun zweimal auswärts spielen, bei nur einem Heimmatch. Das große Ziel wäre jedenfalls, wieder eine rot-goldene Mannschaft auf Bundesebene zu stellen.