Bad Vigaun: „Traumhaft“ im Kurort

Mit ihren Trainern Marc Bock und Csaba Szentkiralyi machten sich vier U17-Athleten des ASKÖ Ringsport VIVA Neufeld am vergangenen Freitag auf den Weg nach Bad Vigaun (Salzburg), um dort an den nationalen Meisterschaften in ihrer Altersklasse teilzunehmen. Am Samstag fanden die Freistilbewerbe statt, wo die heimischen Kämpfer zunächst noch leer ausgingen.

„Das hat uns aber nicht aus der Bahn geworden, weil wir vor allem griechisch-römisch trainieren und dort unsere Stärken haben“, sagte Coach Marc Bock im Gespräch mit der BVZ. Am Sonntag hatten die Neufelder Ringer dann die Chance, sich in ihrer Kerndisziplin zu beweisen und wussten zu überzeugen. Sebastian Steiner erreichte in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm das Finale und musste sich erst dort seinem oberösterreichischen Kontrahenten geschlagen geben. Die Silbermedaille holte auch sein Bruder Stanislaus in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm.

Christopher Szentkiralyi verfehlte in der Klasse bis 71 Kilogramm das Finale und wurde Vierter, sein Teamkamerad Niklas Öhlerer belegte den neunten Platz. „Dass es so gut läuft, haben wir nicht erwartet“, resümierte Trainer Marc Bock. „Die zwei Medaillen sind für uns ein traumhaftes Ergebnis.“