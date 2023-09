Ende der Sommerpause: Doppelgold für Mörbisch in Södling

Letztes Wochenende nahm das Team des URC Seefestspiele Mörbisch unter der Leitung von Trainer Thomas Dravits am Internationalen Ringerturnier in Södling in der Steiermark teil. Insgesamt reisten 104 Ringerinnen und aus 14 Vereinen und fünf Nationen in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen an.

In der Mädchenklasse B in der Gewichtsklasse bis 24 kg siegte Elisabeth Prückler nach drei eindrucksvollen Kämpfen und holte Gold. Ebenfalls in Gold glänzte Martin Reithofer in der Schülerklasse B bis 54 kg nach drei klaren Siegen.

Felix Pfeiffer startete bei den Schülern B bis 38 kg. Nach sehr harten Kämpfen schaffte er es, sich ins Finale vor zu kämpfen und holte schlussendlich Silber. Nemo Orban (Klasse Schüler B) startete in der stark besetzten Gewichtsklasse -46 kg. Nach sehr spannenden Kämpfen gewann Nemo seinen letzten Kampf und belegte den fünften Platz.

„Dieses Internationale Turnier war der erste Wettkampf nach der Sommerpause und daher nicht ganz einfach. Alle unsere Sportler haben sehr stark und tapfer gekämpft. Gratulation an alle, ganz besonders an die Goldmedaillengewinner Elisabeth und Martin! Jetzt heißt es fleißig weiterarbeiten“, so das Resümee von Trainer Thomas Dravits.