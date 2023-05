Neufeld: Einmal Silber, viermal Bronze

Der „Austrian U15-Cup“ kam erstmals in Österreich zur Austragung und das zur Freude des Ringsport Neufeld im Landessportzentrum Viva Steinbrunn.

An dem top organisierten Event nahmen 157 Ringer aus 20 Vereinen und fünf Nationen teil. Die Athleten aus Neufeld landeten als zweitbestes österreichisches Team auf Rang fünf. Den Turniersieg in der Klasse -76kg verpasste Christopher Szentkiralyi nur ganz knapp nach einer Finalniederlage um einen technischen Punkt. Mit dieser Silbermedaille dürfte er das EM-Ticket wohl fix in der Tasche haben.

Für die weiteren hart erkämpften Medaillen in Bronze sorgten Clemens Stöckl, Stanislaus Steiner, Niklas Öhlerer und Luca Sterrer.

Foto: websteiner, Bernhard Steiner

Am Mattenrand fiebert immer die Ringerlegende aus Neufeld, Karl Wimazal (89) mit. Der oftmalige Staatsmeister und WM-Teilnehmer 1957 wurde zu seiner Überraschung vom Österreichischen Ringsportverband geehrt und seitens des Wiener Verbandes in die Hall of Fame aufgenommen.