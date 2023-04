Neufelder landeten zwölfmal am Stockerl

Werbung

Einmal Gold, neunmal Silber und zweimal Bronze. So lautete die starke Bilanz des Ringsport VIVA Neufeld bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften im Ringen, die der Verein erstmals im VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn ausrichten durfte.

Insgesamt gingen 79 Ringer aus neun Vereinen und fünf Bundesländern an den Start. Die Neufelder stellten davon 15 Starter, die in der Schülerklasse und der Allgemeinen Klasse auf die Matte stiegen.

Zwölf Medaillen blieben in der Heimat. In Gold glänzte die von Mateo Ilea, der Bundesmeister in der Schülerklasse bis 58 kg wurde. Weiters verbuchten die Neufelder neunmal Silber und eine Bronzemedaille. „Eine sehr beachtliche kompakte Mannschaftsleistung“, freute sich Obmann Mario Schindler. Die Tatsache, dass sich die Kadetten erstmals der Allgemeinen Klasse stellen mussten, da die Bundesmeisterschaft nur für Schüler und Senioren ausgeschrieben war, verlieh den Erfolgen ein zusätzliches Gewicht.

In der Mannschaftswertung siegten die Neufelder beziehungsweise in der Allgemeinen Klasse landeten sie an der dritten Stelle. „Es zeigte sich wiederum, dass die gute Arbeit Früchte trägt und wir mit guter Hoffnung in die Zukunft blicken dürfen“, so Schindler. Nun bleiben noch zwei Wochen Zeit bis zum „Austrian Open U15 Cup“, der ebenfalls im Landessportzentrum ausgetragen wird. Hier werden rund 180 Ringer aus vier Nationen an den Start gehen. Aus Sicht der Burgenländer, die mit einem 14-köpfigen Team am Start sein werden, hoffen die Neufelder, dass sich die Erfolgsserie fortsetzen lässt.