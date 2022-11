Sensationelle Leistung von Ragginger bei U23-WM

Werbung

Mario Schindler kann auf drei Jahrzehnte Erfahrung als Trainer im Ringsport zurückblicken. Aktuell ist er exklusiv für Markus Ragginger zuständig. Das Gespann war zuletzt bei den U23-Weltmeisterschaften in Pontevedra in Spanien.

Dort erwartete das Nachwuchstalent im Ringen ein schweres Los: In der Klasse bis 93 Kilogramm griechisch-römisch traf Ragginger im Achtelfinalkampf auf den regierenden Weltmeister bei den Junioren aus dem Iran. Vor Ort studierte das Trainerteam noch Videos des Kontrahenten, um die taktischen Anweisungen festlegen zu können. Zum Schock der Ringernation Iran fertigte Ragginger den Weltmeister in 90 Sekunden mit 8:0 ab. Als Hürde zum Semifinale besiegte er den Dritten der U23-EM, Olgun aus der Türkei, mit 6:3. Im Finaleinzug wartete kein Geringerer als der U23-Europameister aus Georgien. Ragginger ging gegen den Georgier mit 4:1 als Sieger von der Matte. Im Finale um Gold wartete Alex Szőke aus Ungarn auf ihn. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Lehrgängen. Nach einem Kampf mit viel Spannung und hohem Tempo entschied der Ungar das Finale knapp mit 3:2 für sich. „Jede Medaille hat ihre eigene Geschichte geschrieben. Der Auftritt in Spanien bewies wieder, dass mit Markus im Hinblick auf die Qualifikation für Paris 2024 zu rechnen ist. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung“, erklärt sein langjähriger Trainer Mario Schindler. Nachsatz des Neufelders über die Top-Leistung von Ragginger: „Es macht mich irrsinnig stolz, seit neun Jahren sein Wegbegleiter sein zu dürfen.“