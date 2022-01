Talenteschmied Mario Schindler

Mario Schindler ist im österreichischen Ringsport eine echte Leitfigur. Seit fast 30 Jahren ist er als Trainer tätig, war lange Nachwuchs-Nationalcoach beim österreichischen Ringsportverband (ÖRSV) und betreut nunmehr exklusiv Olympia-Hoffnung Markus Ragginger. Weil er Kinder dazu motivieren möchte, sich zu bewegen, rief er vor einigen Jahren das Projekt „wrestling goes school“ ins Leben.

In dessen Rahmen findet an 16 Schulen in acht Bundesländern pro Woche eine Trainingseinheit im Ringen statt. Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, sei das Projekt für den Österreichischen Ringsport von unschätzbarem Wert, untermauert der 48-Jährige: „In der Schule spannen wir die Brücke zum Verein, dort kann man die Kinder für den Sport begeistern.“

Als Mentor auf Olympia-Kurs

Als Obmann des Neufelder Ringsportclubs weiß Schindler, dass das Nachwuchstraining in den letzten Jahren eine große Herausforderung für die Vereine war: „Wann immer es möglich war, haben wir Trainings abgehalten. Der Trainingsrückstand, den die Kinder insgesamt durch die verschiedenen Lockdowns aufgerissen haben, ist aber fast nicht aufzuholen“ moniert er. Für seinen Geschmack wurde dem Breitensport seit Beginn der Pandemie zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Als langjähriger Nachwuchstrainer im österreichischen Verband kennt Schindler auch den Spitzensport sehr gut, der von den Corona-Verordnungen kaum betroffen ist. Mit seinem Schützling Markus Ragginger, den er als Individualtrainer betreut, konnte der Wahl-Neufelder im letzten Jahr weitgehend uneingeschränkt trainieren und auch an Wettkämpfen teilnehmen. Zum Jahreswechsel wird er seine Tätigkeit als Nachwuchs-Coach im Verband beenden und sich voll und ganz der Betreuung des Top-Talents widmen. Dass er das neben seinem Hauptberuf als Justizwachbeamter tun kann, verdankt er seinem Arbeitgeber, der ihn freistellt, wann immer es seine Tätigkeit als Trainer erfordert.

Seinen Schützling unterstützt Schindler vor allem auch im mentalen Bereich: „Ich bin nicht nur sein Trainer, sondern auch Mentor und Freund“. Nicht erst seit Kurzem trägt die Zusammenarbeit Früchte: Seit acht Jahren betreut er das Ausnahmetalent, seit 2015 holte Ragginger jedes Jahr mindestens eine Medaille bei einem Groß-Event. Auch im vergangenen Jahr konnte das Duo mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der U23-WM und dem fünften Platz bei der Europameisterschaft in der Allgemeinen Klasse wieder große Erfolge bejubeln.

Gemeinsam arbeiten die beiden akribisch auf das große Ziel Olympia hin. Im Idealfall soll es mit der Teilnahme schon 2024 in Paris klappen, spätestens aber 2028 in Los Angeles. „Im Ringen ist es schwieriger, sich für Olympia zu qualifizieren, als dann eine Medaille zu gewinnen. Die Qualifikations-Kriterien sind sehr streng, es gibt für alle Kontinente nur 16 Startplätze“, unterstreicht Schindler die Schwierigkeit des Unterfangens.

Ob Ragginger die Quali-Hürde nehmen und schon in Paris um olympisches Edelmetall kämpfen wird, entscheidet sich erst 2023. Zunächst warten weitere Standortbestimmungen, wie die U23-EM im März des kommenden Jahres. Es könnte Raggingers letztes Turnier im Junioren-Bereich sein: Wenn die Leistung stimmt, soll er bei der nächsten Weltmeisterschaft bereits in der Allgemeinen Klasse am Start sein. Mario Schindler wird dabei jedenfalls immer an seiner Seite sein. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Freund und Mentor.