Der Vorstand des SC Eisenstadt hat sich in der schwierigen Zeit etwas Originelles einfallen lassen, um die Vereinskassa etwas aufzupolieren. Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen vielen Vereinen überlebenswichtige Einnahmen wie Kantinenumsätze und Eintrittserlöse.

Vorstellungskraft der Fans ist gefordert

Darum bündelt der SCE all seine Kräfte und veranstaltet ein fiktives Spiel. Am 1. Mai steigt ein virtuelles Match im altehrwürdigen Lindenstadion. Der Gegner ist der unsichtbare Feind „Corona“. Das Spiel findet nicht in der Realität, sondern in der Vorstellungskraft der Zuschauer statt.

Dazu kann sich jeder ein Ticket kaufen. Es gibt drei verschiedene Kategorien: Ein VIP-Ticket für 50 Euro, eins für die Haupttribüne „Westkantine“ für 20 Euro und eine Stehplatzkarte „Bad Boys Red - Block 3“ für 9 Euro. Dazu kann man sich auch noch ein Krügerl, einen Spritzer oder eine Knacker kaufen.

„Wer sich ein Ticket kauft, bekommt eine Videobotschaft entweder von einem Spieler oder einem Funktionär zugeschickt. Zudem gibt es ein „print-at-home-Ticket“ gleich als Bestätigung per Mail zugeschickt. Dazu gibt es noch eine kleine Überraschung, die wird aber noch nicht verraten“, so SCE-Obmann Michael Billes.

Mehr Informationen zum Kartenverkauf für das „Corona-Match“ gibt es auf der SCE-Homepage unter: www.sportclub-eisenstadt.at