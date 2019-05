Seit knapp fünf Monaten befindet sich Benjamin Deutsch in der Vorbereitung für die Wettkampf-Saison. Ein genauer Ernährungsplan sowie fünf bis sieben Trainings pro Woche (im Fitness-Palast in Eisenstadt), gepaart mit eiserner Disziplin, stehen dabei am Tagesplan. Sechs Jahre betreibt der Eisenstädter den Bodybuilding-Sport, im Vorjahr startete er seine Karriere auf der Wettkampfbühne — und das auf Anhieb mit Erfolg. Logisch, dass dies nun Lust auf mehr macht.

Startschuss ist am kommenden Samstag in der Slowakei, danach geht's im Wochenend-Takt weiter: Es folgt die tschechische Staatsmeisterschaft. Die zwei Events dienen als Vorbereitung bevor dann die zwei großen Ziele im Blickpunkt stehen: die Österreichische Meisterschaft (25. Mai in Wien), wo Deutsch in der Klasse WFF Fitness startet. Abgeschlossen wird die Saison dann mit der Europameisterschaft in Manchester.

Begleitet wird der 34-Jährige stets von seinem Coach Johannes Lieberich. „Ziel ist es den Österreichischen Staatsmeistertitel zu holen, bei der EM ist ein Top-Fünf-Platz angepeilt. Die Vorbereitung war sehr gut, wir sind ein tolles Team und ohne dem wäre die ganze Geschichte auch nicht möglich“, so Deutsch.