Für viele war der vergangene Herbst einer zum Vergessen, so auch für den SC Breitenbrunn. Unbelohnte gute Leistungen, Verletzungspech, Trainerwechsel, alles war dabei. Die Summe aus den Ereignissen waren magere vier Punkte aus neun Spielen und ein Überwintern auf einem Abstiegsplatz.

Für ein besseres Frühjahr wurde man am Neusiedler See am Transfermarkt aktiv und verstärkte sich auf einigen Positionen, aber auch Abgänge mussten verkraftet werden. Manuel Kientzl beispielsweise schlägt nach einem Jahr in Breitenbrunn seine Zelte erneut in Winden auf und auch Fabian Leszkovich verließ den Verein. Er versucht sein Glück nun im Aufstiegskampf in der 2. Klasse Nord bei Neusiedls 1b.

Bogner heuerte vom Nachbarn Purbach an

Ersetzt werden die beiden Akteure zum einen durch einen „Nachbarwechsel“ und zum anderen durch ein Legionärstrio. Mit Sebastian Bogner wurde vom Nachbarn aus Purbach ein Stürmer geholt, der vor allem durch seine körperliche Präsenz überzeugen soll.

Mit Jakub Lukac wurde ein weiterer Stürmer geholt. Der Slowake kennt das Burgenland bereits, in der Saison 2016/17 war er für den ASV Neufeld auf Torejagd. Auf der Zehnerposition soll Miroslav Gregan für die nötige Kreativität sorgen. Der 25-Jährige war in Österreich bisher für den SC Melk tätig.

Der Letzte aus dem Trio ist ein alter Bekannter, Martin Kocis kehrt nach einem Jahr in seiner Heimat wieder zurück an den Neusiedler See und soll wie bereits von 2018 bis 2020 die Außenbahn ordentlich beleben. Der Start der Mission Klassenerhalt wäre kein leichter. Sollte es zu einer Fortführung der Meisterschaft kommen, hieße der erste Gegner Winterkönig Oggau. Gleich ein schweres Unterfangen zum Saisonauftakt.