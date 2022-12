Neo-SCE-Obmann Kornfeind: „Will Ruhepol sein“

Werbung

Bereits vergangene Woche wurde der neue Vereinsboss der Landeshauptstädter vorgestellt (die BVZ berichtete), nun hat er auch seine Beweggründe und Ziele, die mit seiner neuen Aufgabe einhergehen, preisgegeben.

„Ich war bereits in der Vergangenheit im Vorstand des SC Eisenstadt tätig, doch musste ich mich leider aus beruflichen Gründen ausklinken, weshalb ich dann einige Zeit nicht mehr als Funktionär fungiert habe. Vor kurzem ist der Verein jedoch wieder an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich denn die Position des Obmanns bekleiden will. Aufgrund der Neustrukturierung und neuen Aufgabenverteilungen in Eisenstadt, war es mir möglich, diese Aufgabe zu übernehmen“, erzählt Kornfeind.

Klassenerhalt als erster Meilenstein

Auch was die Ziele für die Zukunft betrifft, hat der neue Vereinsboss klare Vorstellungen und Wünsche. „In erster Linie soll der Klassenerhalt geschafft werden, doch dafür müssen der neue Trainer und die Spieler auch zusammen funktionieren. Auch der Nachwuchs ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Eisenstadt befindet sich zwar schon auf einem sehr guten Weg, doch man kann sich stets weiterentwickeln und Fortschritte erzielen“, wie der SCE-Obmann erklärte.

Wie er selbst in dieser Funktion auftreten will, hat der gebürtige Landeshauptstädter ebenfalls schon auf den Punkt gebracht: „Ich will ein Ansprechpartner für alle sein und sozusagen als Ruhepol und Vermittler agieren. Am wichtigsten ist es, dass alle Abteilungen des SC Eisenstadt gut harmonieren und miteinander arbeiten können.“