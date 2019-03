Es hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, nun ist es fix: Christopher Görz ist nicht mehr länger Obmann beim SC Eisenstadt. Aus privaten/persönlichen Gründen legt Görz sein Amt nieder, genauer gesagt wird er bei der Generalversammlung Ende März nicht mehr zur Wahl antreten.

Somit kehrt einer, der wesentlichen Anteil am Wiederaufbau des SCE hatte, den Verein den Rücken – designierter neuer Obmann ist der bisherige Wirtschaftliche Leiter, Michael Billes, er soll bei der Generalversammlung bestätigt werden.

„Görz ist an uns herangetreten um uns zu sagen, dass er nicht mehr die Zeit habe, um mit Herzblut, wie bisher, dem Klub zu helfen. Das akzeptierten wir natürlich, dachten aber nicht, dass es so schnell gehen wird“, so Neo-Obmann Michael Billes, der aber ergänzte: „Natürlich bedanken wir uns für seine tolle Arbeit“.

Indessen wurde der Vorstand breiter aufgestellt, finden sich neben Billes noch ein starkes Damen-Duo mit Natalie Eisenwort und Renée Wisak in der Neo-Vereinsführung. Sascha Eisenwort, Christoph Brenner, Andreas Göttlinger und Markus Bauer verbleiben und übernehmen zum Teil ein breiteres Aufgabengebiet.

„Wollen langsam und gesund wachsen“

Der neue „Big Boss“ beim SCE, Michael Billes, hat auch konkrete Vorstellungen für die kommenden Jahre, wie er verrät: „Das oberste Ziel heißt Entwicklung. Wir wollen langsam und gesund wachsen und uns Schritt für Schritt verbessern. Der Verein wird auch auf finanziell seriösen Beinen stehen, darauf liegt unser Hauptaugenmerk. Ich werde mich weiterhin um die Zahlen beim SCE kümmern, das Sportliche überlasse ich unseren Fachmännern.“

Da hat der Verein mit Mario Pürrer, Robert Weinstabl und Roland Wisak drei ausgewiesene Experten, die den SC Eisenstadt auch fußballtechnisch wieder ins rechte Licht rücken sollen – „Die drei sind mit ihren Qualitäten ein purer Luxus für den Klub, wir sind heilfroh, sie zu haben. Da haben wir anderen Vereinen sicher etwas voraus“, so Billes.

Doch was sind eigentlich die sportlichen Ansprüche des zum Leben erwachten Traditionsklubs? – „Ich bin kein Träumer, wir spielen, Stand jetzt, in der 2. Klasse Nord, da wäre es präpotent zu behaupten, unser Ziel heißt Bundesliga oder dergleichen. Wir sind nicht größenwahnsinnig, müssen kleinere Brötchen backen. Wir wollen 2020 vorne mitspielen, vielleicht gelingt auch der Aufstieg“, so der designierte SCE-Obmann.

Zum aktuellen Zeitpunkt spielt und trainiert man auf der Sportanlage in Schützen, wenn es nach Billes und dem restlichen Vorstand geht, soll sich das aber alsbald ändern: „Wir sind in guten Gesprächen mit der Stadtgemeinde Eisenstadt. Möglicherweise kann der SCE seine Heimspiele dann ja in der Landeshauptstadt austragen. Das ist zumindest unser Bestreben, darauf wollen wir hinarbeiten.“