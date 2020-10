Die Personalnot beim SC Zillingtal ist sehr groß. Nach der 0:6-Auswärtspleite in Wulkaprodersdorf vergangenen Mittwoch, war die Kaderdecke beim 0:3 gegen Stotzing sehr dünn. Zahlreiche Spieler fehlten Trainer Patrick Vukovich bei der Heimniederlage am Sonntag. Ljuban und Andelko Tomic laborierten an Knöchelproblemen, Dominik Pöpperl zwickte es im Knie. Lukas Zwingl setzte eine Oberschenkelzerrung außer Gefecht.

Daniel Schrott musste wegen muskulären Problemen pausieren. Zudem war Felix Zwingl bis Samstag krank, musste am Sonntag dann durchspielen. Auch Abwehrchef Andrej Maric ging angeschlagen in die Partie und musste noch vor dem Ende ausgewechselt werden. Erster Ersatzmann war Trainer Patrick Vukovich, der sich auch in der 73. Minute für Adrian Bake eintauschte.

„Wir hatten Spieler in der Startformation, die teilweise gar nicht oder nur sporadisch aufs Training kommen. Unsere Personalsituation ist eine Katas-trophe“, klagte der Zillingtaler Betreuer. Am Samstag (18 Uhr) geht es für Patrick Vukovich und Co. in Großhöflein weiter. „Wenn zwei bis drei Spieler zurückkehren, dann hoffe ich natürlich auf einen Sieg. Sollte keiner zurückkehren, dann wollen wir zumindest ein respektables Ergebnis erzielen“, erhofft sich Vukovich. Die Tomic-Brüder sowie Pöpperl könnten eventuell ein Comeback feiern.