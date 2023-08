Eine Norm fehlt noch

Vor kurzem fand ein Großmeister-Turnier in Aix-en-Provence (Frankreich) statt. Mit von der Partie: Dominik Horvath. Für das Eisenstädter Schach-Talent war es das bisher stärkste Turnier dieser Art. Der Elo-Schnitt der Gegner betrug 2558 Punkte.

Nach einem fulminanten Start mit vier Siegen en suite war die Großmeister-Norm in greifbarer Nähe. „Mein Sieg gegen Rodsthein mit den schwarzen Steinen war für mich sehr besonders, da ich zum ersten Mal grünfeldindisch gespielt habe und ich die Partie nach einem langen Theoriebattle überzeugend gewinnen konnte“, freute sich Horvath. Nach zwei „zittrigen“ Remissen wurde die Norm schon nach sechs Runden erfüllt. „Ich beendete das Turnier mit einer Niederlage gegen Grigoryan, einem Remis gegen den Turniersieger Karthikeyan und mit einem Sieg in der Schlussrunde in einer sehr schönen Angriffspartie gegen Livaic.“ Horvath wurde schlussendlich Dritter und gewann 25,5 Elopunkte. „Ich bin überglücklich, dass ich endlich meine zweite Großmeister-Norm geschafft habe und hoffe, dass ich demnächst meine dritte und letzte erfülle und somit Großmeister werde.“