Nach seinen Meisternormen geht es für Dominik Horvath gleich weiter mit Meistertiteln: Das Eisenstädter Ausnahmetalent, das bei Pamhagen in der höchsten österreichischen Spielklasse zum Stammpersonal gehört, holte sich mit der österreichischen Auswahl den U18-Vize-Europameistertitel. In Deutschland musste sich das Nationalteam mit Horvath nur den späteren Europameistern aus Rumänien geschlagen geben.

Für besondere Spannung sorgte aus rot-weiß-roter Sicht das Entscheidungsspiel gegen das Gastgeberland Deutschland. Das Schach-Nationalteam konnte sich dabei gegen den größeren Nachbarn behaupten und sicherte mit einem Unentschieden die Silbermedaille. Eine entscheidende Rolle spielte dabei Dominik Horvath, der bei einem 1:2-Rückstand sein Match am Spitzenbrett, also zwischen den zwei am stärksten gesetzten Spielern beider Teams, für sich entschied.

Erfolg im letzten Spiel sicherte Silbermedaille

Zuvor war der deutsche Nachwuchs-Star Vincent Keymer gegen den Österreicher Felix Blohberger erfolgreich. Der Ausgleich durch Marc Morgunov währte dagegen nicht lange, denn Raphael Lagunow gewann gegen Daniel Morgunov.

Somit ruhten die Medaillenhoffnungen auf Dominik Horvath, der trotz des Drucks auf seinen Schultern reüssierte. Er holte im Zuge eines langwierigen Geduldspiels einen Sieg und die maximale Punktzahl gegen Roven Vogel. Für Silber musste man aber noch auf Hilfe von Weißrussland hoffen. Tatsächlich gelang den Weißrussen gegen die klar favorisierten Polen die Sensation, mit 1,5 zu 2,5 beendeten sie die Silberträume der Polen, womit die rot-weiß-rote Auswahl jubeln durfte.

Silbermedaille. Der Eisenstädter Dominik Horvath (2.v.r.) vom SV Pamhagen erspielte sich mit starker Einzelleistung und viel Einsatz die Silbermedaille bei den U18-Europameisterschaften in Bad Gleichenberg in Deutschland. Es war die erste rot-weiß-rote Medaille im Turnierschach aller Zeiten. | BVZ

Der Erfolg des Quartetts mit burgenländischer Beteiligung ist bereits jetzt ein historischer, denn niemals zuvor hatte sich eine österreichische Nationalmannschaft im Turnierschach eine Medaille erspielt. „Ich bin extrem froh, dass ich für Österreich auf Brett eins spielen durfte“, zeigte sich das Schach-Ass aus der Landeshauptstadt stolz. Mit seiner Leistung trug er einen erheblichen Beitrag zum historischen Erfolg der rot-weiß-roten Auswahl bei.

In der Brettwertung, welche die Einzelleistung der Spieler widerspiegelt, konnte sich Dominik Horvath, als Nummer acht des Turniers gesetzt, sogar den zweiten Platz hinter dem Rumänen David Gavrilescu sichern und den drittplatzierten Roven Vogel somit auch noch hinter sich lassen.