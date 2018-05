Auch heuer matchten sich über hundert Kids im VIVA Landessportzentrum in Steinbrunn um den begehrten Wanderpokal für ihre Schule.

Unter dem Motto „Wrestling goes school“ kämpften die Volksschulen Eisenstadt, Steinbrunn, Neufeld, Stotzing/Loretto, Müllendorf, Leithaprodersdorf und Rust um den Sieg bei der dritten Auflage des Schulcups Ringen.

Stark. Insgesamt 60 Kämpfe zu je zwei Minuten wurden im VIVA Steinbrunn ausgetragen, Mädchen und Burschen traten dabei gemeinsam an — mit durchaus gemischten Ergebnissen. | BVZ

Organisator und ÖRV-Kadettentrainer Mario Schindler durfte sich dabei über gute Stimmung und 60 faire Kämpfe freuen. Die Schülerinnen und Schüler hatten pro Kampf zwei Minuten um ihre Gegenüber auf die Schulter zu legen oder einen Sieg nach Punkten zu erringen. Mädchen und Burschen traten dabei gemeinsam an, durchaus mit gemischten Ergebnissen.

Den Sieg holte sich die Volksschule Eisenstadt, die auch in den beiden ersten Auflagen des Events schon den Wanderpokal mit in die Landeshauptstadt nehmen durften. Mit dem Projekt Wrestling goes school und dem Schulcup Ringen soll den Kids Spaß an Sport und Bewegung vermittelt werden. Gleichzeitig soll die Veranstaltung zur Gewaltprävention und sozialen Integration in Burgenlands Volksschulen beitragen. Bei den Lehrern und vor allem Schülern scheint das Event gut anzukommen, gemessen an der steigenden Nachfrage.