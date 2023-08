Eisenstädter fischen acht Medaillen aus dem Becken

Sechs Nachwuchsschwimmer des Union Schwimmclub Eisenstadt sprangen in St. Johann in Tirol ins Becken. Das Saisonhighlight, die Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften standen auf dem Programm.

Jonas Drexler konnte sich zwei Mal zum österreichischen Meister küren. Insgesamt gab es acht Medaillen und einen neuen burgenländischen Landesrekord.

Drexler (Jahrgang 2011) kürte sich in der Altersklasse 2011/12 auf seiner Lieblingsstrecke über 100m Brust mit neuem burgenländischen Rekord in 1:18:46 Minuten zum österreichischen Meister und erreichte in der gleichen Altersklasse über 400m Lagen den dritten Platz.

Auch über die 200m Brust triumphierte der Youngster und krönte sich zum Österreichischen Meister. Zudem erreichte er sowohl in 100m Freistil, 400m Freistil, 100m Schmetterling und 200m Lagen das A-Finale.

Elena Markl holte gleich drei Silberne für den USCE

Elena Markl (Jahrgang 2012) räumte ebenfalls ab. Bei der längsten Distanz der Mädchen, den 800m Freistil, erreichte sie den dritten Platz. In 400m Lagen sowie 200m und 100m Rücken freute sie sich über den Vize-Meistertitel. Zudem erreichte sie über 200m Brust, 400m Freistil und 200m Lagen das A-Finale. Michael Mitring (Jahrgang 2010) sicherte sich am letzten Tag in einem packenden Finale über 400m Freistil die Bronzene. Mit neuer persönlicher Bestzeit wohlgemerkt. Zudem schwamm er eine neue persönliche Bestzeit über 1500 m Freistil.