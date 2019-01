Im Neusiedler Hallenbad wurde am Wochenende um die Landesmeistertitel geschwommen. Dabei machten sich die drei burgenländischen Vereine (ESU, USCE und SUNS aus Neusiedl) die Titel wie immer untereinander aus. Beide Eisenstädter Vereine waren mit einer großen Delegation angereist und konnten mehrere Titel mit nach Hause nehmen.

In den Staffelbewerben holte sich der Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) mit Alexander Stacherl, Benedek Bognar, Sebastian Eiszner und Raphael Schweiger Gold in den Bewerben 4x50 Meter Freistil und Lagen. Ihre Teamkollegen Robin Jäger, Balasz Bognar, Benjamin Schalling und Hannes Oberhauser schwammen jeweils Silber über 4x100 Meter Freistil und 4x100 Meter Lagen.

Auch die weiblichen Teamkollegen hatten mehrmals Grund zum Jubeln: Anika Markl, Lorita Kraut-Kicina, Elena und Leona Kainz gewannen ebenfalls beide Staffelbewerbe — für das Trainerteam um Tamás Plangár und Katalin Fleischhacker eine Bestätigung für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Insgesamt durfte der USCE über stolze 106 Medaillen jubeln

Sogar noch besser lief es bei der Eisenstädter Schwimm Union (ESU): 129 Medaillen. Davon 45 Goldene, 43 Silber- und 41 Bronzemedaillen. Der Nachwuchs und die Routiniers schwammen zudem Bestzeiten und Rekorde.

In der Schülerklasse 1+2 ging der Sieg mit Romana Felkel und Alexander Barcal jeweils an einen ESU-Schwimmer. In der Schülerklasse 3+4 durfte sich bei den Damen Felkel Martha über den Sieg freuen. Team und Klassenkollege Mathias Bichler belegte den Platz zwei.

Felix Schumich von der ESU vertrat seinen Verein im Neusiedler Hallenbad würdig und verpasste das Podest nur knapp. | Böhm-Ritter

Auch die Teamkollegen der Jugendklasse räumten ordentlich ab: Anastasia Barcal dominierte mit 1691 Punkten ihre Kategorie. Die Herren dieser Klasse schafften ebenfalls Rekorde, Alexander Szekely wurde nicht nur Gewinner seiner Altersklasse, sondern auch neuer Rekordhalter in den Bewerben 1500 Meter Freistil, 100 und 200 Meter Delphin sowie 400 Meter Lagen. Trainingspartner Maximilian Schubert belegte den sensationellen dritten Platz in der Gesamtwertung.

In der Allgemeinen Klasse weiblich konnte Karoline Schwarz den zweiten Platz erzielen, bei den Herren schnappte sich Dietmar Stockinger auch den Pokal für die Gesamtwertung. Auch Alexander Szekely konnte seine Medaille noch mit Bronze aufbessern. Mannschaftlich ein tolles Ergebnis für beide Schwimmvereine aus der Landeshauptstadt.