Am Wochenende gingen die Eisenstädter Schwimm Union (ESU) und der Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) bei den Open Water Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften der Juniorenklasse in Kufstein an den Start.

Die Ausbeute der ESU kann sich dabei sehen lassen. Bei der Heimreise hatten die Athleten zwei österreichischen Meistertitel, eine Bronzemedaille und drei weitere Top-Ergebnisse im Gepäck. Der 17-jährige Allrounder Florian Schumich holte sich den Sieg in der Juniorenklasse B mit einer starken Zeit von 1:01:41 Stunden — in der Allgemeinen Klasse ergab diese Zeit Platz sieben. Sein jüngerer Bruder Felix Schumich stand als Bronzegewinner am Podest der Juniorenklasse C. Platz eins durfte dort sein Vereinskollege Balazs Bognar feiern. Der 15-jährige Eisenstädter gewann mit über fünf Minuten Vorsprung.

Beim USCE lief der Abschluss der Saison 2020/2021 ebenfalls erfolgreich ab. Anika Markl sicherte sich bei ihrem Open Water-Debüt Bronze, ebenso Routinier Robin Jäger. Eine dritte Bronzemedaille erschwamm auch noch Joy Diewald in der Klasse Junioren B. Nico Jäger ging in der Allgemeinen Klasse an den Start und sicherte sich dort gegen die Besten Österreichs Platz sechs. Auch Coach Tamás Plangár ging in Kufstein an den Start. Er schwamm über die 2,5 Kilometer-Strecke auf den sechsten Platz.