Nach der langen wettkampffreien Zeit seit Beginn der Corona-Einschränkungen schwammen die Athleten aus der Landeshauptstadt erstmals wieder um Medaillen. Bei der 75. Staats-, Junioren und Nachwuchsmeisterschaft in der Grazer Auster räumten beide Eisenstädter Schwimm-Vereine ordentlich ab.

Die Eisenstädter Schwimm Union (ESU) erkämpfte insgesamt 14 Goldmedaillen, dreimal Silber und vier dritte Plätze. Dazu kamen noch 14 Landesrekorde und persönliche Bestzeiten — trotz eingeschränktem Trainingsbetrieb. Einen Meilenstein erreichte in Graz etwa Florian Schumich: Er schwamm die 400 Meter Freistil schneller als je ein Burgenländer in seiner Altersklasse zuvor. Er löste damit den 37 Jahre bestehenden Rekord ab, zweimal stand der Osliper ganz oben am Stockerl. Fleißigste Medaillensammlerinnen der ESU waren diesmal aber Anastasia Barcal und Martha Felkel, die jeweils zu sechs Goldmedaillen für ihren Verein schwammen.

Bei der ESU ist man nach den starken Leistungen zuversichtlich für die kommenden Einsätze. „Wir hoffen, dass mit einer Wiederöffnung des Eisenstäder Bades im Allsportzentrum der reguläre Trainingsbetrieb im Herbst wieder aufgenommen werden kann“, so Michael Quittenbaum von der ESU.

Auch beim Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) lief es trotz ähnlich komplizierter Vorbereitungsphase in Graz rund: Chenxu Li schlug gleich zweimal zu und gewann über 100 und 200 Meter Schmetterling Silber. Teamkollege und Trainingspartner Raphael Schweiger stand als Dritter über 1.500 Meter Freistil ebenfalls am Podest. Ebenso Balász Bognar im Bewerb 1.500 Meter Freistil. Aufs Stockerl schwamm auch noch Elena Kainz über 100 Meter Brust. Das starke Teamresultat rundeten Joy Diewald, Chiara Diewald, Anika Markl sowie Nico und Robin Jäger mit neuen persönlichen Bestzeiten ab. Für den USCE geht es nun in eine kurze Sommerpause.