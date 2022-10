ESU im Medaillenregen

Werbung

Am Wochenende nahm die Eisenstädter Schwimmunion (ESU) an der internationalen SVS Trophy 2022 in Schwechat teil. Medaillengarant des Jahrgangs 2010, Anna Pfefferkorn, bewies ihr Können auf allen Strecken. Sie konnte viermal Gold und zweimal Silber gewinnen. Damit qualifizierte sich das Schwimmtalent für das 200 Meter Lagen-Finale, das sie nicht nur als Erste, sondern gleich mit fünf Sekunden Vorsprung beendete.

Die jüngste Schwimmerin, Anna Haubenwallner, konnte sich auf der 100 Meter Kraul,- Schmetterling- und Rücken- Strecke durchsetzen. Sie sicherte sich dreimal Gold und zweimal Silber. Auch im 100 Meter Lagen-Finale gelang ihr ein Sieg. Rosa Weiseisen-Halwax konnte bei der 100 Meter Brust- und 100 Meter Freistil-Strecke mit einer sehr starken Bestzeit jeweils auf Platz drei landen. Im Finale über 200 Meter Lagen schwamm sie auf Platz drei.

Theo Prandtstetten zeigt eine starke Performance über 100 Meter Rücken und belegte den dritten Platz. Über 100 Meter Kraul holte er sich Silber. Mit dieser Performance konnte er sich für das 200 Meter Lagen Finale qualifizieren und belegte dabei Platz fünf.

Leonie Andert erreichte zum Saisonbeginn bereits das Qualifikationslimit für die österreichischen Staatsmeisterschaften und holte sich auf ihrer favorisierten Strecke, 100 Meter Rücken, die Silbermedaille. Ähnlich erging es Vereinskollegin Pia Pusterhofer: Auch sie qualifizierte sich für die Staatsmeisterschaften und belegte Platz drei beim 400 Meter Kraul-Rennen.