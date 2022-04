ESU und USCE im Eisenstädter Goldregen

Werbung

Weil es im Burgenland nur vier Schwimmvereine gibt, von denen einer nur im offenen Wasser startet, erreichen die beiden Eisenstädter Schwimmvereine bei Landesmeisterschaften traditionell locker eine Zweidrittelmehrheit, was die Medaillenausbeute betrifft. Dieser Trend setzte sich auch heuer fort, von den 128 im Allsportzentrum vergebenen Goldmedaillen blieben am Wochenende knapp 100 in der Landeshauptstadt.

Insgesamt räumten die Gastgebervereine ESU und USCE 281 Mal Edelmetall ab. Am erfolgreichsten war die Eisenstädter Schwimmunion, deren Athleten 170 Medaillen erschwammen, 51 davon in Gold. Mehr als die Hälfte davon ging auf das Konto von Florian Schumich und Balazs Bognar. Der 17-Jährige Schumich fuhr bei den Junioren und in der Allgemeinen Klasse ganze 17 Goldmedaillen ein, der um zwei Jahre jüngere Bognar krönte sich zum zehnfachen Landesmeister. Die Gesamtwertung in der Allgemeinen Klasse, die sich aus den drei schnellsten Zeiten und den dafür vergebenen Punkten auf den verschiedenen Distanzen ergibt, sicherte sich Bognar hauchdünn vor seinem Teamkollegen.

Bei den Damen landete Simona Hanzlikova in der Allgemeinen Klasse hinter der in einer eigenen Liga schwimmenden Staatsmeisterin Lena Grabowski (Schwimmunion Neusiedl) auf Platz zwei, Leni Unterberger gewann die Wertung bei den Juniorinnen. In der Altersklasse 13/14 setzte sich Benedek Bognar durch, bei den Jahrgängen 2010 und 2011 siegte Anna Pfefferkorn. „Wir sind mit den Leistungen unserer Schützlinge sehr zufrieden, unsere Erwartungen wurden erfüllt“ sagt ESU-Trainer Patrick Oberroither, bei dem die Freude auch deshalb groß war, weil Burgenlands Schwimm-Aushängeschild Lena Grabowski nicht nur an den Landesmeisterschaften teilnahm, sondern die jungen Athleten auch mit Medaillen für ihr Antreten auszeichnete. „Sie ist ein echtes Vorbild.“ Im Wasser zeigte die Dritte der Kurzbahn-WM in Kasan allerdings kein Erbarmen mit der Konkurrenz und triumphierte in allen neun Bewerben, in denen sie angetreten war.

USCE bei den Jüngsten nicht zu schlagen

Der Union Schwimmclub Eisenstadt stellte am Wochenende seine Dominanz in den jüngsten Altersklassen unter Beweis. Bei den 9/10-jährigen Mädchen setzte sich Sophia Drexler in der Gesamtwertung durch, den Burschen-Bewerb gewann Julian Mitring. Dessen Bruder Michael holte in der Altersklasse 11/12 den Sieg, Johanna Tschida bei den 13/14-Jährigen und Anna Markl bei den 15-Jährigen. Tschida und Michael Mitring waren die hungrigsten Goldhamster in den Reihen des USCE, sie durften jeweils fünf Landesmeistertitel bejubeln. Insgesamt gelangen dem Verein 111 Medaillen, davon 47 in Gold.

Die Kurzbahn-Saison nahm damit ein würdiges Ende, wie Haupttrainer Tamas Plangar findet. In den kommenden Wochen richtet sich der Fokus bei ihm und seinen Schützlingen auf die Saison im 50-Meter-Becken. „Wir werden weiterhin ehrgeizig arbeiten, um auch auf der Langbahn und bei den kommenden Open Water Bewerben zeigen zu können, was in uns steckt“, so Plangar.