SCHWIMMEN Bei den Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften in der Grazer Auster ging wegen des coronabedingt verkleinerten Starterfeldes nur ein Schwimmer der Eisenstädter Vereine ins Becken: Der Osliper Florian Schumich stieg für die Eisenstädter Schwimmunion (ESU) sozusagen in den Ring.

Umso fleißiger war der einzige Vertreter der Landeshauptstadt bei den Staatsmeisterschaften. Insgesamt absolvierte er neun Vorläufe und Finali und schaffte es dabei jedesmal in die Top-Ten. Bitter war die Verschiebung der Meisterschaften für Schumich, er war in der Grazer Auster bereits zu alt, um bei den Junioren zu starten. Umso beachtlicher sind daher seine Final-Qualifikationen in vier verschiedenen Disziplinen in der Allgemeinen Klasse.

Landesrekord für Florian Schumich

Schumich stellte bei den Kurzbahnmeisterschaften seine – trotz langer Wettkampfpause –

starke Form eindrucksvoll unter Beweis. Am stärksten präsentierte sich der Osliper im 200 Meter Rücken-Bewerb, wo er mit einer Zeit von 2:07,94 Minuten einen neuen burgenländischen Rekord aufstellte und auf Platz sieben schwamm. Auf den achten Platz kam das ESU-Ass in den Bewerben über 100 Meter Rücken mit einer Zeit von 58,24 Sekunden und über 400 Meter Lagen, für die er in Graz 4:39,76 Minuten benötigte. Mit dem zehnten Platz über 50 Meter Rücken rundete Schumich sein starkes Meisterschaftsergebnis mit dem vierten Top-Ten-Ergebnis ab. „Ich bin sehr zufrieden mit meinen persönlichen Bestzeiten“, resümierte der Osliper stolz. Das starke Abschneiden war für ihn aber nicht das Highlight des Wochenendes: „Besonders freut es mich, endlich wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu können.“

Lob erhielt er dafür auch von seinem Trainerteam um Lena Seebauer, da er die Trainingsleistungen auch im Wettkampf zeigen konnte.