Löver Cup: Auftakt auf der Langbahn

Erstmals in dieser Saison warfen sich die Nachwuchs-Asse des Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) und der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) am Samstag ins 50-Meter-Becken. Beim Löver Cup in Sopron zeigten die jungen Schwimmer, dass sie auch auf der Langbahn ihre Stärken haben und sorgten für zahlreiche Medaillen.

Sehr zufrieden. Patrick Oberroither und Lena Sebauer hatten an der Leistung ihrer ESU-Athleten wenig auszusetzen. Foto: Foto zVg

In den Reihen des USCE waren vor allem die Geschwisterpaare besonders erfolgreich: Michael Mitring holte sechsmal Gold und dreimal Silber, Bruder Julian sicherte sich den kompletten Medaillensatz. Ebenso wie Jonas und Sophia Drexler, die gemeinsam sieben Gold-, vier Silber und fünf Bronzemedaillen einfuhren.

Auch Chiara und Joy Diewald und Anika und Elena Markl durften sich über Edelmetall freuen. Außerdem erreichten Robin Jäger, Mateo Krennert, Josef Mészáros und Johanna Tschida das Podest. „Insgesamt 45 Medaillen sprechen für sich“ sagt Trainer Tamás Plangár. „Darauf werden wir aufbauen.“ Bei der ESU sorgten Florian Schumich, Simona Hanzlikova und Mathias Bichler mit Top-Platzierungen für Aufsehen.