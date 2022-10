Medaillenregen für Eisenstadt beim 2. Löver Cup

Werbung

Am Samstag nahmen sieben Schwimmerinnen und sieben Schwimmer des Union Schwimmclubs Eisenstadt am zweiten Löver Cup in Sopron teil. Bei dem Bewerb konnten die 14 Athletinnen und Athleten aus Eisenstadt zeigen, was sie können und erreichten insgesamt 49 Mal die Siegertreppe. Bei diesem regelrechten Medaillenregen gewannen die Eisenstädter 17 Mal Gold, 20 Mal Silver und 12 Mal Bronze.

Balazs Bognar fischte je drei Gold- und Silbermedaillen und eine Bronzemedaille aus dem Wasser, Chiara Diewald zweimal Gold und einmal Silber und Joy Diewald einmal Gold und zweimal Silber. Sophia Drexler stand viermal für Gold und viermal für Silber am Siegertreppchen, Jonas Drexler und Sophie Horvath erreichten je zweimal Bronze und Nico Jäger gewann einmal Silber und einmal Bronze.

Robin Jäger erschwamm einmal Gold und einmal Bronze, Mateo Krennert zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze und Elena Markl zweimal Gold und einmal Silber. Julian Mitring sicherte sich dreimal Silber und einmal Bronze, Michael Mitring zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze, Samira Stepan nahm einmal Silber und einmal Bronze mit.

Starke Darbietungen auch von den Jüngsten

In der Vorwoche kamen die Jüngsten des Schwimmclubs zum Zug. Im Hallenbad Floridsdorf fanden zeitgleich die Vorrunde der Kindermannschaftsmeisterschaften und die fünfte Runde des Wiener Cups statt. Für den USCE gingen zwei Schwimmer und vier Schwimmerinnen an den Start der sechs Bewerbe. Jonas Drexler (Jahrgang 2011) gewann beim Cup die 100 Meter Rücken und 400 Meter Freistil. Über 50 Meter Schmetterling wurde es Bronze. Sophie Drexler (Jahrgang 2013) erhielt gleich viermal Gold.

Sie siegte über 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Elena Markl (Jahrgang 2012) gewann Silber in den Bewerben 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Im Staffelbewerb erreichten die USCE-Mädels den sechsten Platz im Freistil und Lagen.

Trainer Tamás Plangár über seine Athleten: „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit den Leistungen.“